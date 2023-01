Saldatrici e ricetrasmittenti in camera d’albergo, fermati i “ladri bancomat”. Un arresto

Ladri specializzati in colpi ai bancomat erano pronti a colpire a Piacenza, ma sono stati bloccati dalla polizia. Tramite una segnalazione, sabato 21 gennaio, le volanti della polizia sono riuscite a fermare i soggetti. Nella camera d’albergo affittata dai due, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato diversi strumenti d’effrazione, saldatrici, ricetrasmittenti, computer, cavi e somme di denaro non giustificato. La strumentazione serviva per alterare il funzionamento dei bancomat, tramite un software che veniva installato sull’apparecchio, per poi prelevare il denaro dagli sportelli.

Uno dei due malviventi, di cittadinanza romena, è stato arrestato e l’altro denunciato.

La squadra mobile locale, inoltre, sta eseguendo accertamenti per verificare la possibilità di ricondurre i fermati ad un’attività criminale più ampia.