Scontro tra tre auto sulla strada Moretta, feriti una sessantenne e il figlio

Tre auto si sono scontrate stamattina, 23 gennaio, lungo strada Moretta, tra Borgonovo e Castel San Giovanni. Ad avere la peggio sono stati una sessantenne di Ziano e il figlio diciottenne che in seguito all’impatto sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Non sarebbero in gravi condizioni. Insieme all’Audi su cui viaggiavano madre e figlio sono rimasti coinvolti nel violento scontro anche una Bmw e una Lexus, i cui conducenti sono rimasti illesi. Sul posto polizia locale di Castello, vigili del fuoco, 118 e Caniglia per la rimozione dei veicoli.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà