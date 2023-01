“Sto morendo, voglio lasciarti 900mila euro dalla Francia”. Ma è una truffa da Napoli

“Lei scrive molto bene e dimostra grande sensibilità, mi resta poco da vivere e quindi ho deciso di lasciarle 900mila euro in eredità”. Questo in sintesi il messaggio recapitato attraverso un social network a un piacentino di 60 anni da parte di una sconosciuta sedicente cittadina francese. L’uomo alla fine non ha ricevuto l’eredità, anzi ha sborsato 350 euro per nulla. La somma avrebbe dovuto pagare il notaio. A garantire il tutto ci avrebbe pensato un certo avvocato Dupont del Foro di Parigi. Ma gli interlocutori virtuali sono svaniti nel nulla. Da primi accertamenti di polizia risulta che i 350 euro sarebbero finiti su un bonifico riconducibile a una persona non residente in Francia, ma a Napoli.

