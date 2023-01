In Val Nure il primo incontro tra un branco di lupi e il “cane” elettrificato

Nel tentativo esplorativo di valutare la fattibilità di uno studio sull’utilizzo di simulacri di cane elettrificati, quale strumento di mitigazione del recente conflitto con il lupo, emerso nelle province di Parma e Piacenza, l’Università di Medicina Veterinaria di Vienna e l’Università di Sassari informano che è stata osservata una prima interazione di un branco con una delle tre sagome di cani peluche installati in Alta Val Nure, tra Farini e Ferriere.

Come riferisce Enrico Merli, responsabile tecnico faunistico della Regione, qualche giorno fa almeno quattro lupi hanno “incontrato” il finto cagnolino e dopo qualche momento di studio hanno annusato il simulacro secondo i modelli comportamentali tipici dell’incontro tra canidi. “Quindi Il lupo più audace ha dato prima un piccolo morso al pupazzo asportando parte del vero pelo di cane che gli era stato applicato per poi ghermire il pupazzo cercando di portarlo via, ma lasciandolo subito dopo, a seguito dell’impulso elettrico ricevuto”.

Gli studiosi, pur nella consapevolezza che questa prima osservazione non rappresenta, ad oggi, una risposta alle problematiche lamentate sul territorio, evidenziano che il risultato mostra la sussistenza dei presupposti necessari per effettuare uno studio più approfondito su questi strumenti.