Ipertensione: “Il 30% dei piacentini ne soffre”. I consigli all’Emporio Solidale

Per mettere in guardia i cittadini, ricordando loro alcune buone abitudini per prevenire i rischi legati alla pressione alta, il primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri “I martedì della salute” – organizzato all’Emporio solidale di via Primo Maggio dall’ufficio Attività socio ricreative del Comune, insieme all’Ausl di Piacenza – si è concentrato proprio su questo tema. I consigli nell’intervista ad Anna Maria Andena, direttore del distretto Ausl Città di Piacenza.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà