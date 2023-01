Lupi, presentato in Prefettura il vademecum con le buone pratiche di convivenza

“Buone pratiche per una corretta convivenza con il lupo in aree agricole ed antropizzate”. E’ il documento, frutto e sintesi di un lavoro sinergico di tutti gli attori in campo – Prefettura, Provincia, sindaci, Carabinieri Forestali, Regione, Settore Agricoltura, caccia e pesca – Ambiti Parma e Piacenza, Polizia Provinciale, Ausl-Sanità Animale, Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna e Ispra – che ha l’obiettivo di divulgare alcune informazioni utili sulla presenza del lupo nella provincia di Piacenza, con alcune norme comportamentali da seguire.

E’ stato presentato in Prefettura martedì 24 gennaio durante l’incontro, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, con l’obiettivo di approfondire il tema della presenza dei lupi nel territorio piacentino.

VADEMECUM BUONE PRATICHE CONVIVENZA CON IL LUPO

Nel corso dell’incontro gli enti hanno illustrato i dati di competenza, anche con riferimento alle procedure di richiesta di contributi pubblici sia per la realizzazione dei presidi di prevenzione che per la richiesta di indennizzi per predazione su capi di bestiame. I sindaci hanno sottoposto all’attenzione del tavolo gli episodi registrati nei propri territori, rispetto ai quali la Provincia raccoglierà le relative segnalazioni per la condivisione con la Regione Emilia Romagna, la quale ha manifestato l’intendimento di promuovere una campagna comunicativa sul tema.