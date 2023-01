Fiorenzuola, la popolazione aumenta di 45 abitanti: i residenti sono 14.907

È cresciuta di 45 unità, da 14.862 a 14.907 persone, la popolazione residente a Fiorenzuola d’Arda nel corso del 2022. È questo il dato principale che emerge dall’analisi sulle statistiche anagrafiche dello scorso anno, secondo le stime redatte dai relativi uffici comunali.

In particolare risalta il dato delle immigrazioni nel Comune di Fiorenzuola d’Arda: 429 i

cittadini provenienti da altri Comuni e 182 quelli giunti dall’estero. Numeri che hanno nettamente la meglio rispetto alle emigrazioni: 389 Cittadini hanno lasciato nel corso del 2022 Fiorenzuola per andare in altri Comuni, mentre sono 64 quelli che sono emigrati all’estero. Il netto saldo a favore degli arrivi a Fiorenzuola, rispetto alle partenze, favorisce un saldo complessivo positivo per la popolazione residente nonostante le cifre negative sul divario tra nascite e decessi: 95 i nuovi nati nel 2022, rispetto ai ben 187 decessi.

Tra gli altri dati, è di 6.711, sempre secondo le stime degli uffici comunali, il numero delle famiglie residenti nel territorio comunale.

Conta 2.584 unità, invece, la popolazione straniera residente a Fiorenzuola d’Arda. La

comunità maggiormente rappresentata è quella rumena (462 persone), seguita a

pochissima distanza da quella marocchina (450 persone) e da quella indiana (365 persone). Sono 170 le nuove Cittadinanze italiane acquisite durante l’anno: un dato in crescita costante rispetto al 2021 (143) e al 2020 (119).

Dati statistici sul saldo della popolazione stimata dal 31.12.2021 al 31.12.2022

Nazionalità dei Cittadini stranieri iscritti all’Anagrafe Comunale

Rilevazione POSAS