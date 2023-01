Sclerosi multipla e lasciti testamentari, un incontro. Oltre 100 gli iscritti ad Aism

A Piacenza sono oltre 100 gli iscritti ad Aism. “Non tutti chiaramente hanno la sclerosi multipla – avverte il presidente provinciale Dario Inzani – ma siamo radicati sul territorio”. Del resto l’Associazione italiana sclerosi multipla è presente in città dal 1995: ogni giorno si occupa di trasporti e servizi per gli ammalati e periodicamente organizza iniziative di sensibilizzazione per la cittadinanza. Si inserisce fra queste l’incontro dedicato ai lasciti testamentari che l’Aism Piacenza ha organizzato nella sede della Cisl: due sono stati i notai chiamati a delineare le normative nell’ambito delle successioni dei patrimoni.

“Il testamento è senza dubbio uno degli atti che maggiormente deve calzare sulla persona – spiegano le notaie Maddalena Falotico e Sharon Fummi – se si decide di effettuare un lascito testamentario è fondamentale rivolgersi a un professionista dato che ci sono alcune regole da seguire per predisporre un testamento che sia valido nella forma e nella sostanza”.