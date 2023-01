Biodigestore, nuovo rinvio per la conferenza decisiva: sarà l’8 febbraio

Per il biodigestore se ne riparlerà il prossimo 8 febbraio. La conferenza che avrebbe dovuto dare o meno il via libero alla costruzione dell’impianto tra Arena Po e Castel San Giovanni è stata di nuovo rinviata, a riprova di quanto la questione sia controversa.

Nel frattempo non si arresta la raccolta firme del Comitato per il no, che ad oggi ha all’attivo circa 3 mila sottoscrizioni, di cui oltre duecento raccolte a Castel San Giovanni.

In attesa che l’8 febbraio si riunisca, si spera, la conferenza i sindaci affilano le armi.

“Per quel che ci riguarda – dice Flavio Vercesi sindaco di Bosnasco – abbiamo chiesto di avere il parere scritto con cui Anas ha concesso la deroga per il passaggio dei camion dalla statale verso il biodigestore e soprattutto vogliamo capire quanto questa deroga si integri con i nostri strumenti urbanistici”.