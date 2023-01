Il giovane Riccardo scrive per beneficenza: “Il mio libro per l’Ematologia di Piacenza”

A 17 anni il podenzanese Riccardo Rebecchi ha realizzato un libro di promozione turistica del territorio piacentino, il cui incasso andrà tutto in beneficenza all’associazione Apl a sostegno del reparto di ematologia dell’ospedale di Piacenza diretto da Daniele Vallisa. “Una finestra su Piacenza” è il titolo del volume che sarà presentato domenica 29 gennaio alle 11.30 nella sala video del palazzo della cultura in piazza Nuova a Podenzano in un incontro aperto a tutti e organizzato con il patrocinio del Comune.

Stampato da Tip.Le.Co in 500 copie, il volume contiene immagini dei luoghi più suggestivi che il giovane Rebecchi ha visitato le estati scorse con i genitori Massimo e Philomena, da piazza Cavalli alla Galleria Ricci Oddi, dai castelli delle nostre vallate fino al monte Penice. E ancora foto, sempre scattate da Rebecchi con il suo telefono cellulare, di panorami, farfalle e fiori, che Riccardo ha corredato di notizie storiche e informazioni utili.

Un lavoro che lo ha impegnato un anno, durante il quale Riccardo non ha mai smesso di essere e fare ciò che è, uno studente al quarto anno di ragioneria all’istituto Marconi di Piacenza, ed un nuotatore agonista nella società Vittorino (punta ai campionati nazionali). Tra studio ed l’allenamento quotidiano, ha portato a termine questo lavoro editoriale che, dice, si propone di far conoscere con i miei occhi Piacenza e le sue bellezze, ad invitare le persone a visitare questi posti.

Il libro si potrà trovare domenica alla presentazione ed è reperibile anche al negozio Micio Bao in via Roma 65 a Podenzano.