I carabinieri della Compagnia di Piacenza, con l’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofilo di Bologna hanno effettuato questa mattina un servizio di ispezione e controllo di alcuni luoghi e giardini solitamente frequentati da gruppi di giovani.

Il cane antidroga “Edo” e i militari hanno controllato i giardini di via Negri, quelli di fianco al Cheope, solitamente frequentati da studenti, e quelli in largo Erfurt.

L’attività, con lo scopo di deterrente per lo spaccio tra studenti e adolescenti, è iniziata intorno alle 7.30 nei giardini di fianco al Cheope ed è proseguita fin dopo le 8.30, pochi minuti dopo il suono della campanella di fine ingresso degli studenti.

Il cane antidroga ha circolato nel giardino ed in mezzo agli studenti: sette sono stati controllati, nessun stupefacente gli è stato trovato addosso.

I controlli preventivi, poi, son proseguiti, nei giardini di Largo Erfurt. Anche in questo luogo il cane “Edo”, con il suo conduttore, ha ispezionato l’intera area senza trovare nessuna sostanza stupefacente nascosta pronta per essere spacciata.

