Solidarietà, dagli “Amici del calice” di Podenzano fondi per tre associazioni

L’associazione “Gli Amici del Calice” di Podenzano, che si propone di divulgare la cultura dell’enologia con iniziative aggregative, degustazioni e visite a cantine del territorio piacentino e del Nord Italia, ha consegnato diversi contributi economici a diverse realtà del territorio.

Grazie alle quote dei tesseramenti (lo scorso anno contava 140 associati) e delle iniziative che propone durante l’anno, ha raccolto fondi che ha distribuito fino a tre realtà sociali della nostra provincia. Nei giorni scorsi ha consegnato 500 euro in buoni carburanti all’asd Polisportiva Special Dream Team di Piacenza che li utilizzerà per le trasferte con i pullmini, 800 euro alla Caritas parrocchiale di Podenzano che li distribuirà come buoni pasto alle famiglie in difficoltà (30 sono circa le famiglie seguite, alcune delle quali indigenti) e 800 euro all’associazione “Oltre l’autismo” di Piacenza per sostenere i costi quotidiani. Collaborazioni nate per caso che, divenute amicizie, continuano nel tempo. “

Siamo un’associazione piccola – osservano i componenti del consiglio direttivo, presieduto da Stefano Tonoli -, ma attraverso la nostra passione, divertendoci, cerchiamo di aiutare associazioni che operano sul territorio”.

Il tesseramento per il 2023 è ancora aperto (“Gli Amici del Calice” ha sede a Maiano di Podenzano in via Gobetti). “Diversi dei nostri soci – spiega Tonoli – sono astemi, ma hanno deciso di associarsi per contribuire alla finalità benefica dell’associazione che è senza scopo di lucro”.

La prossima iniziativa sarà sabato 4 marzo all’oratorio “Giuseppino Scotti” in collaborazione con Caritas con una degustazione in cui ogni portata sarà abbinata ad un vino di una cantina del territorio provinciale.