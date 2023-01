Calendasco, approvato il bilancio di previsione 2023. “Pesano i costi per l’energia”

È stato approvato in dieci minuti netti il bilancio di previsione 2023 del Comune di Calendasco: il documento più importante della gestione amministrativa è stato approvato senza interventi della minoranza, con l’astensione dei consiglieri Fabio Bianchi ed Emanuele Tuzzi.

Il bilancio 2023 sceglie di non aumentare la pressione fiscale (mantenendo le stesse aliquote Imu e Irpef) e presenta un piano delle opere pubbliche da ben 5 milioni di euro. “Cifre mai viste prima a Calendasco, che si devono ai contributi conquistati e incassati nel 2022” fa notare il sindaco Filippo Zangrandi. “Purtroppo tornano a pesare i costi per l’energia: abbiamo aumentato la previsione di spesa su luce e gas di 95mila euro, la stessa cifra che abbiamo dovuto pagare in più quest’anno”.

IL SERVIZIO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’