Gragnano, nascite dimezzate in pochi anni: “Popolazione comunque in crescita”

Nascite praticamente dimezzate in pochi anni e, nonostante la popolazione sia in crescita, resta il saldo negativo tra nuovi nati e persone decedute. Sono i dati salienti della tendenza anagrafica del comune di Gragnano per l’anno 2022 appena concluso.

Il primo dato è la denatalità, fenomeno diffuso un po’ dovunque in Italia. I nuovi nati sono stati in tutto 25 nel 2022 (14 maschi e 11 femmine) mentre soltanto qualche anno fa le nascite toccavano quota 40. Dal momento che i morti del 2022 sono stati 54, Gragnano resta a saldo negativo rispetto ai nati, a quota “meno 29”. Questo avviene nonostante la popolazione del comune sia in crescita: i residenti, infatti, sono passati dai 4586 di inizio 2022 agli attuali 4607. Una tendenza che si deve naturalmente al movimenti migratorio da altri Comuni (+188 persone) o dall’estero (+55); di questi, 90 sono stranieri.

IL SERVIZIO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’