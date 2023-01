Ladri fingono un’esplosione usando petardi ma i padroni di casa non ci cascano

Un tentativo di raggiro nei confronti di anziani non è andato a segno e i truffatori sono dovuti scappare a mani vuote. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri a San Giuliano, frazione di Castelvetro, con uno stratagemma nuovo: i malviventi, vestiti con abiti somiglianti alle forze dell’ordine, hanno fatto esplodere un grosso petardo che ha provocato un forte botto, nei pressi di un’abitazione di via Biolchi, per poi cercare di entrare in casa dei proprietari anziani, con la scusa di capire cosa potesse essere successo, e che cosa avesse provocato quella esplosione. Gli anziani hanno però immediatamente sospettato che potesse trattarsi di un tentativo di truffa e non hanno abboccato al tranello. Cittadini scaltri dunque, anche considerando le modalità poco frequenti adottate dai presunti ladri.

Modalità invece più comuni, anche queste non andate a segno, sono state utilizzate a Cortemaggiore e Villanova dove, sempre negli ultimi giorni, alcuni finti tecnici dell’acqua hanno tentato di entrare nelle abitazioni. con la scusa di verificare la corretta erogazione e salubrità dell’acqua.

Anche in questi casi i presi di mira hanno capito il tentativo di truffa e li hanno messi in fuga quando hanno detto loro che avrebbero chiamato i carabinieri. Sempre nella giornata di ieri a Monticelli, in via Tevere, altri due ladri, questa volta presentandosi come tecnici del gas (uno ha mostrato anche un falso cartellino da poliziotto) sarebbero riusciti ad entrare in una abitazione. Tutti questi casi sono stati segnalati alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.

Forse le telecamere di videosorveglianza delle zone prese di mira potranno rivelare dettagli utili. Alcuni testimoni riferiscono che i ladri si sarebbero dileguati su un’auto di grossa cilindrata. Un indizio che potrebbe portare ad individuare i malviventi.