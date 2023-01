Lavori in corso, sarà una settimana di modifiche alla viabilità. I dettagli

Il Comune di Piacenza fa sapere che per consentire lo smontaggio di una gru, dalle 6 alle 20 di lunedì 30 gennaio, presso il civico 32 dello stradone Farnese, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della sede stradale, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolamentato da apposita segnaletica verticale, da impianto semaforico e movieri.

Inoltre, per garantire la realizzazione in sicurezza di un nuovo allaccio fognario, dalle 8 di lunedì 30 gennaio alle ore 18 di venerdì 10 febbraio, presso il civico 4 di piazza Borgo, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e il senso unico alternato regolamentato da apposita segnaletica verticale. Nei giorni indicati la telecamera di controllo posta in piazza Borgo verrà disattivata.

Ancora, onde consentire l’effettuazione di lavori edili con l’utilizzo di una betoniera, dalle ore 7.30 alle 13.30 di giovedì 2 febbraio, in via Santo Stefano, tra i civici 20 e 26, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata, mentre in via Santo Stefano tra il civico 18 e l’incrocio con via Scalabrini e tra l’incrocio con via Gaspare Landi e il civico 26, è revocato il senso unico di marcia ad uso esclusivo di residenti dimoranti e possessori di posto auto ivi ubicati. Di conseguenza, in via Santo Stefano, all’incrocio con via Gaspare Landi, è istituita la direzione obbligatoria a destra, mentre in via Gaspare Landi, all’incrocio con via Santo Stefano è istituita la direzione obbligatoria diritto. Nel giorno indicato la telecamera di controllo posta in via Giordani verrà disattivata.

Infine, per garantire la sicurezza delle operazioni di trasloco presso un edificio, dalle ore 10 alle ore 19 di giovedì 9 febbraio, in via Della Ferma, tra l’incrocio con via Genocchi e quello con via X Giugno, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione, dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, nonché i mezzi di soccorso, i quali potranno percorrere i tratti interessati dal divieto, con la massima cautela, in entrambe le direzioni.