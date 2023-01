Libertà compie 140 anni. Storia e aneddoti con i giornalisti a “Nel Mirino”

Ha attraversato tre secoli di storia portando ogni giorno la quotidianità nelle case dei piacentini. Buon compleanno a “Libertà”, che in questo 2023 compie i suoi primi 140 anni di vita, un traguardo importante che verrà celebrato questa sera nella puntata speciale di “Nel Mirino”, in onda alle ore 21 su Telelibertà.

Il direttore Nicoletta Bracchi approfondirà diversi temi che riguardano lo storico giornale: come è strutturato attualmente e come è cambiato nel corso degli anni, in che modo si è evoluta la figura del giornalista e quanto è differente questo mestiere al giorno d’oggi anche per la comparsa dei siti Internet. Lo farà con i suoi ospiti, professionisti che sono legati al mondo di “Libertà” da tantissimi anni e che avranno modo di raccontare aneddoti sulla propria passione per il giornalismo: il direttore Pietro Visconti, il vicecaporedattore Pier Carlo Marcoccia, il caporedattore Stefano Carini, il caposervizio sport Giorgio Lambri, il caposervizio cultura e spettacoli Angela Marinetti e la giornalista Patrizia Soffientini. Le repliche di “Nel Mirino” andranno in onda sabato alle ore 9 e alle 17 e domenica alle ore 18.