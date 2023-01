Tiziana lascia l’edicola: arrivano Michele e Cristina a vendere giornali con abbracci

“Buongiorno, io sono il nuovo edicolante. Mi chiamo Michele. Tu come ti chiami?”. Arrivato in tarda mattinata all’edicola davanti ai giardini Merluzzo per acquistare Libertà e la Settimana enigmistica, il signor Giorgio è stato accolto così. Per un’edicolante che se ne va, ce n’è uno che arriva. Per fortuna. Nella storica edicola di piazzetta Santa Maria, Tiziana Ponzini si prepara a salutare i suoi clienti: dopo vent’anni di onorato servizio passa il testimone alla cooperativa L’ippogrifo, che già gestisce l’edicola degli abbracci solidali in via Genova. Dall’1 febbraio a rifornire di giornali la zona saranno Michele Rebecchi e Cristina Brunetti: Michele i piacentini lo conoscono da tempo perché è uno dei ragazzi con la sindrome dello spettro autistico che da maggio 2022 è diventato edicolante all’edicola degli abbracci sociali di via Genova dove oggi è rimasto Stefano Bertacchi a gestire tutta l’attività. Cristina è la referente dell’Ippogrifo che si occupa del progetto delle edicole.

A tanti clienti, compresa chi scrive, Tiziana mancherà per quella sua riservatezza gentile: ma il quartiere si prepara ad accogliere anche Michele e Cristina, rispondendo con un sorriso e una vigorosa stretta di mano alla presentazione dei nuovi edicolanti. Un po’ come ha fatto il signor Giorgio.