Per onorare il Giorno della Memoria (in ricordo delle vittime dell’Olocausto), per dire ancora no alla guerra e ai crimini contro l’umanità, per non dimenticare che la pace si costruisce ogni giorno con i gesti di solidarietà.

Con questo spirito le persone che vivono e lavorano nei servizi delle cooperative sociali Geocart e Unicoop si sono riunite per cantare insieme Gam Gam. La canzone riprende un versetto del salmo cantato durante il Shabbit ed è diventato un canto-simbolo della Shoah.