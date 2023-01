Campogrande di Calendasco, secondo defibrillatore alla Pagani Geotechincal

Quando c’è in corso un arresto cardiaco e quando anche un minuto di ritardo può fare la differenza, avere un defibrillatore a portata di mano è una necessità. E così tra Santimento e Calendasco, in località Campogrande, si è andato a colmare un altro “spazio vuoto” nella rete capillare del soccorso: a pensarci è stata la ditta Pagani Geotechincal Equipment che ha deciso di installare un defibrillatore pubblico sul muro esterno del suo stabilimento in comune di Calendasco, in modo che sia sempre accessibile da chiunque.

Sono due, in realtà, gli strumenti salvavita di cui si è dotata la ditta piacentina, una delle pochissime al mondo a costruire macchine per indagini del sottosuolo oltre che essere sponsor della Gas Sales Volley Piacenza. Un primo defibrillatore si trova all’interno del magazzino aziendale, a disposizione dei lavoratori; l’altro si trova accanto al cancello d’ingresso dell’azienda, segnalato da apposito cartello. Quest’ultimo Dae sarà quindi a metà strada tra quello presente nella piazza di Santimento e quello nel municipio di Calendasco.

TUTTI I DETTAGLI SU LIBERTA’