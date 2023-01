“Crea la tua mascotte!”Torna il concorso per le scuole di Cantina Valtidone

Ritorna, dopo tre anni di fermo, il concorso che Cantina Valtidone dedicata a tutte le scuole e tramite cui mette in paio ben 11mila euro. Ai partecipanti, scuole dalle elementari fino alle superiori, chiede di ideare una mascotte.

“Crea la tua mascotte!” Questo il nome del concorso vedrà la sua fase conclusiva alla festa del novello Picchio Rosso che si terrà, anche questa dopo tre anni di stop, il prossimo novembre. Le adesioni chiuderanno il 30 di aprile. Entro quella data bisogna cioè iscriversi, ma si avrà tempo fino al 12 di giugno per presentare la propria mascotte. Il bando è consultabile su www.cantinavaltidone.it. Quest’anno possono partecipare anche scuole di Lodi, Cremona e Pavia, oltre alle piacentine. “Per noi – ha detto il vicepresidente della Cantina Graziano Alberti – ripartire dai bambini è il modo per guardare avanti, senza dimenticare i momenti drammatici che abbiamo vissuto”. La mascotte vincitrice diventerà il portafortuna ufficiale della Cantina di Borgonovo. In giuria Alberto Brenni, Daniela Pilla, Gianpaolo Fornasari, Valter Adami, Paolo Cagnani.