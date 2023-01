Giro di valzer e il tempo non trascorre: le novantanove primavere di Maria Maffi

Per Maria Maffi, storica parrucchiera di via Roma a Ziano, il tempo non sembra trascorrere. Almeno non pare così a vederla mentre, a dispetto delle sue 99 primavere, abbozza in giro di valzer in occasione della festa che i familiari le hanno organizzato in una agriturismo a Casa Galli di Albareto di Ziano.

“È stata una delle prime donne imprenditrici di Piacenza” ricorda il nipote Alberto. Oggi a 99 anni è una splendida donna, i cui trascorsi sono di esempio a tante donne che come lei si rimboccano le maniche.