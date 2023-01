Spogliatoi del campo da calcio di San Bartolomeo accolgono otto senzatetto

Annunciata nelle settimane scorse, ecco concretizzarsi una prima risposta del Comune all’emergenza dei senzatetto in città: otto posti letto, che all’occorrenza potranno aumentare a 12, negli spogliatoi del campetto da calcio dell’oratorio della chiesa di San Bartolomeo, riconvertiti in questi giorni in centro temporaneo di prima accoglienza per persone senza fissa dimora. Un servizio che diventerà operativo a partire da martedì notte e che sarà gestito per due mesi, quelli caratterizzati dalle temperature più rigide, direttamente dall’associazione La Ricerca onlus.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI DOMANI SU LIBERTA’