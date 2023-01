“Al bar c’è un uomo con una pistola”. I carabinieri identificano un 50enne

Un uomo con una pistola (o qualcosa che molto somigliava a una pistola) infilata nella cintura dei pantaloni è entrato in un bar della Galleana, a Piacenza, suscitando stupore e timore negli avventori presenti in quel momento. E’ accaduto qualche giorno fa verso le 19. Qualcuno prudentemente ha scantonato, qualche altro ha chiamato il 112. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno fermato poco lontano dal bar l’individuo segnalato. Si tratta di un cinquantenne pregiudicato piacentino, ma con sé non aveva alcuna pistola.

