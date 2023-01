Auto sbanda in rettilineo e finisce a ruote all’aria a Sarmato, feriti due giovani

Due giovani africani sono rimasti feriti in modo lieve in seguito al ribaltamento dell’auto su cui viaggiavano, una Renault Clio, finita fuori strada sulla Statale 10 Padana Inferiore tra Castel San Giovanni e Sarmato. L’incidente è avvenuto attorno alle 22.30 di sabato 29 gennaio lungo un rettilineo all’altezza del mangimificio Ferrari, in territorio di Sarmato. La Clio stava procedendo in direzione di Piacenza quando, per cause da accertare, ha sbandato finendo a ruote all’aria sul ciglio della carreggiata. Sul posto sono intervenuti il 118 con un’auto infermieristica, l’ambulanza della Pubblica assistenza Valtidone Valluretta e i vigili del fuoco di Piacenza.

