Cassaforte sventrata ritrovata lungo la tangenziale, era stata rubata mesi fa ad Apcoa

Giornalista di Libertà, mentre svolge inchiesta su discariche improvvisate lungo la tangenziale sud, s’imbatte in una cassaforte sventrata contenente alcuni cilindri. E’ accaduto ieri, 28 gennaio. Protagonista dell’episodio il cronista Antonio Cavaciuti il quale non appena si è imbattuto nel forziere ha telefonato al 113. Il rinvenimento è avvenuto all’imbocco della tangenziale sud alla Farnesiana. Sul posto sono accorse due pattuglie della volante che si sono portate via il forziere. La cassaforte secondo primi accertamenti pare sia stata rubata un paio di mesi fa ad Apcoa di viale Sant’Ambrogio, la società dei parcometri e i cilindri rimasti all’interno della cassaforte altro non erano che le “chiavi destinate ad aprire i parcometri.

