Club Lions, donati altri 1.200 euro all’Emporio Solidale: “Il nostro impegno continua”

Il grande cuore dei Club Lions piacentina continua a farsi sentire anche in questo avvio di 2023: i gruppi Rivalta Valli Trebbia e Luretta, Piacenza Sant’Antonino e Piacenza Ducale, durante la consueta serata degli auguri di Natale, hanno raccolto 1.200 euro. Venerdì scorso la somma è stata consegnata all’Emporio Solidale di via I Maggio, direttamente nelle mani del presidente Mario Idda. Una donazione nel solco della raccolta fondi online “Oltre il virus“ nata per sopperire alle esigenze amplificate durante la pandemia.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà