Comitato per il “NO” al biodigestore, salgono a 2mila le firme raccolte

Il comitato per il no al biodigestore di Castel San Giovanni ha raccolto altre 60 firme nel parcheggio della Coop. Le sottoscrizioni si aggiungono alle 200 raccolte poco prima di Natale, lungo corso Matteotti, e portano a circa 2mila il numero totale di firme collezionate. “Nessuno- dicono i promotori del comitato- ad oggi ha dato risposte circa la troppa vicinanza dell’impianto delle case e alla ditta Edilfibro. Non è ancora stato spiegato come un impianto del genere si concilierebbe con la tanto sbandierata promozione territoriale e nessuno ha spiegato dove passerebbero i camion visto che non ci sono tangenziali o bretelle”.

