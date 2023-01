Fiamme in una casa di via Calvi a Castel San Giovanni, evacuati gli stabili adiacenti

Un incendio è scoppiato verso le 13 di domenica 29 gennaio in una casa di via Calvi a Castel San Giovanni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autobotte e autoscala, oltre ai carabinieri di San Nicolò e Castel San Giovanni. L’edificio è stato evacuato e dalle prime informazioni non ci sarebbero persone ferite. Evacuati per precauzione anche gli edifici confinanti.

Sempre a Castel San Giovanni, nella serata di sabato 28 gennaio, un residente di strada della Costa Rosa ha segnalato forti rumori provenienti da un abitazione limitrofa e disabitata. I carabinieri di San Nicolò hanno accertato che dall’abitazione indicata, molto vetusta, provenivano rumori di crolli. Hanno quindi richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per una verifica e la eventuale messa in sicurezza dello stabile. I vigili del fuoco hanno accertato gravi problemi strutturali dello stabile, ed hanno quindi provveduto alla posa di fettucce di pericolo per impedirne l’accesso. Nessun edificio adiacente è stato evacuato.