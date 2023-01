Il padre si sostituisce alla figlia dopo un incidente. Scoperto e denunciato

A Castel San Giovanni, la figlia resta coinvolta in un piccolo incidente e il padre, per coprirla, dichiara agli agenti di essere stato lui alla guida del mezzo. Gli agenti però, insospettiti dal fatto che le versioni fornite dalle due parti non coincidessero, hanno visionato le immagini di videosorveglianza e si sono accorti che quanto dichiarato non corrispondeva al vero. Entrambi sono stati denunciati dagli agenti della Polizia locale per false dichiarazioni mentre per l’uomo alla guida del camion che era rimasto coinvolto nello stesso incidente, un autista di nazionalità russa, non è stato adottato nessun provvedimento.

