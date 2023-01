Mucinasso: auto finisce nel fossato sulla Provinciale 6, feriti due anziani

Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 29 gennaio in strada Farnesiana prima di Mucinasso, all’altezza del bivio per le Novate. Un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata nel fossato. A bordo due anziani che hanno riportato ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica e auto infermieristica, due mezzi della Croce bianca e i vigili del fuoco con un’autogru.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà