Salta la tubatura, incrocio tra vie Labò e Perreau allagato. Residenti senz’acqua

Brutto risveglio per gli abitanti di via Labò e via Perreau a Piacenza che, guardando fuori dalla finestra, hanno visto il “mare” e si sono trovati i rubinetti asciutti. Un tubo dell’acqua si è rotto improvvisamente e già poco prima delle sette del mattino di domenica 29 gennaio la via appariva per buona parte inondata come l’incrocio. Gli abitanti hanno avvertito subito l’azienda che gestisce l’acquedotto: i lavori sono in corso, ma si è dovuto provvedere alla chiusura dell’acqua.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà