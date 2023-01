Spaccia hashish a due ragazzi e a una minorenne, 21enne arrestato in via Negri

Un giovane straniero, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla polizia nel pomeriggio di sabato 28 gennaio per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 21enne è stato fermato dagli agenti delle volanti in via Negri: aveva appena ceduto hashish a tre ragazzi, tra cui una minorenne. In seguito alla perquisizione è stato trovato in possesso di altro hashish per quasi un etto e un grammo di cocaina, oltre a soldi e un coltellino.

