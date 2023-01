Vandalizzata la pietra d’inciampo dedicata a Enrico Richetti, macchiata di nero

La pietra d’inciampo dedicata a Enrico Richetti è stata vandalizzata. L’unica pietra d’inciampo della città di Piacenza, inaugurata nell’ottobre dello scorso anno, è stata macchiata: non si sa in che modo e soprattutto da chi, ma resta il fatto che la pietra ieri sera appariva macchiata di nero. A dare per primo la segnalazione è stato l’ex assessore Jonathan Papamarenghi che era fra l’altro tra i più forti sostenitori dell’installazione della pietra d’inciampo dedicata all’ebreo Richetti, ucciso a Dachau nel gennaio del 1945.

