Violento scontro frontale tra due auto sulla provinciale a Gossolengo, due feriti

Violento scontro frontale in serata sulla provinciale 28 nel territorio di Gossolengo. Nell’urto tra le auto due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’auto infermieristica e un’ambulanza della Croce Rossa, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Rivergaro e una pattuglia del radiomobile di Bobbio.

La provinciale è rimasta chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e per consentire al personale di Sicurezza e Ambiente di mettere in sicurezza la carreggiata.