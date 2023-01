Autostrada A21 chiusa tra Castelvetro e Cremona: bisarca a fuoco, lunghe code

L’autostrada A21 Brescia-Piacenza è chiusa nel tratto di Cremona, in entrambe le direzioni di marcia, dopo che una bisarca che trasportava auto ha preso fuoco in seguito a un incidente. L’episodio si è verificato all’alba tra Castelvetro e Bosco ex Parmigiano, nella frazione di Gerre de’ Caprioli. I residenti della zona hanno avvertito un boato, seguito da diverse esplosioni. Al momento non è ancora chiaro se siano rimaste coinvolte delle persone. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Cremona e Fiorenzuola, oltre alla polizia stradale e ai carabinieri di Fiorenzuola. Si registrano code di diversi chilometri tra Caorso e Cremona. Disagi anche sulla viabilità secondaria.

