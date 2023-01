Incendio in un’autorimessa a Ponte dell’olio, danni e tre conigli morti

Un incendio è divampato in un’autorimessa a Ponte dell’Olio oggi a mezzogiorno. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco che hanno domato il rogo. L’intervento si è concluso in serata. All’interno del garage, oltre alla legna, c’era una conigliera e tre conigli sono morti. Le cause dell’incendio sono da accertare.

Il proprietario è un 85enne, il quale ha escluso di aver subito minacce o di aver avuto discussioni con terzi. La gestione dei conigli era stata assegnata a una persona che ha aveva accesso alla proprietà e che ha confermato di essersi allontanato alcune ore prima dell’incendio.