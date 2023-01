Spacciano nei campi: segnalati dai cittadini, in fuga all’arrivo dei carabinieri

Trovati a spacciare in aperta campagna, si danno alla fuga lasciando a terra tre cellulari, un bilancino di precisione, un coltello, sacchetti di cellophane per il confezionamento di stupefacenti e due involucri contenti rispettivamente 30 grammi di cocaina e 50 grammi di eroina. E’ quanto accaduto ieri mattina in località Predaglie di Carpaneto, dove i carabinieri hanno effettuato un controllo perlustrativo.

Il gruppo di vicinato aveva infatti segnalato la presenza di due persone sospette. Alla vista delle pattuglie i due soggetti sono scappati. Gli agenti hanno sequestrato gli stupefacenti e avviato le indagini per individuare l’identità dei due malviventi.