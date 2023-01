Castel San Giovanni, consumi dimezzati ma bolletta da novemila euro al Tennis club

Il nuovo anno per il Tennis club Campagnoli si è aperto con un’amara sorpresa: un bolletta del gas da ben novemila euro. Una vera e propria mazzata per l’associazione sportiva castellana che si è vista recapitare la bolletta il cui importo riguarda solo il mese di dicembre.

Novemila euro in 31 giorni, quando per scaldare i tre campi da tennis coperti durante i passati inverni si spendevano in media 17mila euro a stagione. Cifra enorme, anche perché si tratta di un’associazione sportiva e quindi non un ente economico che matura profitti. “E non è finita – dice il presidente Andrea Rebecchi -. Quella che ci è arrivata è solo la bolletta di dicembre, ma tra poco dovremo pagare gennaio e non sappiamo che chiari di luna ci saranno”.

La super bolletta è arrivata nonostante quest’anno il direttivo abbia dimezzato i consumi non utilizzando uno dei tre campi coperti e chiedendo ai soci un sacrificio con l’aumento del costo orario per il tennis.