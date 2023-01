“Ecco Piacenza di notte: crocevia, ma pochi turisti”. Il portiere d’albergo col sorriso

“Il segreto per non avere problemi è sorridere, sempre”. Parola di Cristiano Chiapparini, portiere notturno all’Idea Hotel in via Emilia Pavese, decano tra i professionisti piacentini del ricevimento, che mette in pratica questo trucco anche nelle notti all’ingresso dell’albergo rese più turbolente da “giovani o adulti ubriachi che perdono il controllo”. Ma non capita spesso, anzi in generale “il nostro territorio è tranquillo e vivibile, l’insicurezza non è un’emergenza”.

Stavolta “Gli occhi sulla città” – questo il nome della rubrica d’inchiesta di Libertà e Telelibertà – sono quelli di Chiapparini. D’altronde chi meglio di un receptionist può effettuare una “radiografia” di Piacenza nelle sue ombre più nascoste? “Io e i miei colleghi siamo il volto della città, il primo sguardo che i turisti e i lavoratori in trasferta – dice il portiere notturno – incontrano a Piacenza, i primi interlocutori a cui si chiede un’indicazione per trovare i monumenti o i luoghi d’interesse. L’amministrazione comunale dovrebbe coinvolgerci in corsi di formazione sulla storia locale, noi vendiamo l’immagine della città”.

Ecco l’intervista completa – qui sopra – nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.