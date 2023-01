L’inverno è arrivato in Val Boreca: neve, vento e candelotti di ghiaccio

Finalmente l’inverno ha preso possesso della sua stagione. Il manto nevoso si aggira sui 70 cm sui 1.500 metri. Siamo nell’alta val Boreca, sul crinale del monte Cavalmurone, al confine con le regioni Lombardia e con la Liguria.

Da alcuni giorni, il vento impetuoso spazza questi monti e in alcuni punti accumula la neve ben oltre la misura indicata. Partito notevolmente in ritardo, ora si può ben sperare che l’inverno faccia sul serio e questo è un buon auspicio per le riserve idriche. Tutti i monti che racchiudono la val Boreca, dal monte Cavalmurone all’Alfeo, dal Carmo al Lesima, una bella coltre nevosa lì ricopre tutti.”

FOTO E SERVIZIO DI LUIGI ZIOTTI E MARISA CELLA

