“Martedì della salute”, in San Giuseppe Operaio si parla di osteoporosi e artropatie

Nuovo appuntamento, il 7 febbraio dalle 15 alle 16.30, presso l’oratorio della parrocchia di San Giuseppe Operaio in via Martiri della Resistenza 19, per i “Martedì della salute”, ciclo di incontri organizzati dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune in collaborazione con l’Azienda Usl. Il focus sarà su artropatie e osteoporosi, con l’approfondimento affidato al dottor Davide Romano, specialista in forze al reparto di Medicina dell’Ospedale di Castel San Giovanni diretto dal dottor Carlo Cagnoni. Il professionista opera anche all’interno del Centro Malattie Metaboliche e Osteoporosi, riferimento per tutto l’ambito provinciale.

L’incontro, come tutti quelli della rassegna, è gratuito e aperto ai residenti a Piacenza, ma per ragioni organizzative richiede la prenotazione: sarà possibile iscriversi da giovedì 2 febbraio, telefonando – dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 – ai numeri 0523-492724 e 0523-492743.

Il successivo si terrà il 28 febbraio, sempre con inizio alle 15, sul tema degli accorgimenti e consigli utili per contrastare il deterioramento cognitivo e le demenze.

