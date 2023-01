“Piacenza è con le donne e il popolo dell’Iran”. Esposto lo striscione a palazzo Mercanti

La comunità piacentina al fianco delle donne e del popolo iraniano. Questa mattina, a palazzo Mercanti, i rappresentanti del comitato Donna vita libertà hanno le varie iniziative realizzate sul territorio per dare voce alle paure e alle speranze di centinaia di migliaia di iraniani che ormai da mesi scendono in piazza ogni giorno, rischiando e perdendo la loro vita, per protestare contro una teocrazia feroce. “Non è più una battaglia solo loro non si tratta più di donne che vogliono togliere il velo ma si tratta di donne e uomini che lottano per la loro libertà mettendo a repentaglio la propria vita e noi abbiamo il dovere di essere al loro fianco” le parole di Serena Groppelli, assessore alle Pari opportunità del Comune di Piacenza.

“Il sistema della repubblica islamica non è un sistema riformabile e lo dimostra la storia. Per questo è fondamentale che iniziative a sostegno del popolo iraniano non siano eventi occasionali, ma motore per creare coscienza e fare cultura” il monito di Farian Sabahi, giornalista e docente italo-iraniana intervenuta via Skype. “Non è più solo il velo” il titolo della serata organizzata domenica 5 febbraio nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano al quale parteciperà Sabahi: un’occasione per riflettere su ciò che sta accadendo in Iran. La serata sarà moderata dalla giornalista Patrizia Soffientini e parteciperanno anche Pierluigi Bersani, presidente dell’Istituto storico della resistenza di Piacenza, Tiziana Ferrari, Mariagrazia Cristalli, la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo e alcuni rappresentanti della comunità iraniana di Piacenza.

Al termine della conferenza è stato esposto sulla facciata del comune lo striscione dedicato alle donne e al popolo iraniano realizzato da Camilla Toracchio, Sergio Ferri e Gianluca Costantini. Ulteriore segno di solidarietà della comunità piacentina alla lotta per i diritti.