Saranno 2.500 le future matricole, boom di iscrizioni a Romagnosi e Mattei

L’istituto Romagnosi in città e il polo superiore Mattei di Fiorenzuola in provincia sono i protagonisti della volata finale delle iscrizioni, ieri all’ultimo giorno di apertura dopo l’avvio dello scorso 9 gennaio. Dai dati complessivi (e ieri a metà giornata ancora non definitivi) il quadro si conferma tanto chiaro quanto sovrapponibile alle precedenti campagne di iscrizioni.

Le circa 2.500 future matricole piacentine, ancora una volta, hanno fatto pendere l’ago della bilancia a favore dei licei (scelti da circa uno studente su due), anche se i tecnici – alcuni, non tutti – hanno messo a segno rilevanti exploit, a fronte di una sostanziale tenuta generale dell’indirizzo. Lo stesso vale per i professionali.

L’articolo su Libertà