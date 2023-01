Torre civica di Fiorenzuola sarà patrimonio comunale, ok del consiglio

La torre campanaria, uno dei simboli di Fiorenzuola, diventerà patrimonio comunale.

Lo ha deliberato all’unanimità il consiglio comunale di Fiorenzuola autorizzando l’acquisizione al proprio patrimonio della torre civica cittadina, edificata nel Settecento ed alta trentanove metri: la torre di piazza Molinari è uno dei simboli della città capoluogo della Val d’Arda. Le campane resteranno di proprietà della parrocchia, per manutenzione e funzioni.

L’ITER DI ACQUISIZIONE DELLA TORRE CIVICA – Il relativo iter – descritto durante la seduta consiliare dal Sindaco, Romeo Gandolfi – era partito a maggio del 2021 con la prima seduta di mediazione tra la Parrocchia di San Fiorenzo e il Comune di Fiorenzuola d’Arda: a giugno dello stesso anno il Consiglio Comunale aveva già autorizzato l’acquisizione del bene, attraverso mediazione per il riconoscimento di usucapione, mentre la Parrocchia ha avviato a propria volta l’iter di richiesta del trasferimento dell’immobile presso la Soprintendenza dei Beni culturali, architettonici e paesaggistici, da cui è arrivato il via libera. In particolare – rispetto alla prima deliberazione di acquisizione della torre – il Comune di Fiorenzuola d’Arda diventerà a tutti gli effetti proprietario dell’immobile, mentre le campane della torre resteranno di proprietà della Parrocchia di San Fiorenzo, a cui il Comune riconoscerà la servitù di passaggio a titolo gratuito, con il diritto di accedere alla cella campanaria per l’esecuzione di tutti gli eventuali interventi di manutenzione e per le funzioni religiose.

Il Primo Cittadino ha ringraziato “tutti i tecnici ed i professionisti impegnati nell’iter di acquisizione della torre campanaria”: con l’atto approvato dal Consiglio Comunale, il Funzionario Responsabile del Settore Comunale dei Lavori Pubblici è stato incaricato alla predisposizione degli atti necessari ed alla sottoscrizione dell’atto notarile.