UniAuser Piacenza: “Corsisti soddisfatti, al via il secondo semestre di lezioni”

“Chi ha partecipato ai corsi di Uniauser nel 2022 ha espresso nel 98 percento dei casi la volontà di accrescere ulteriormente il proprio bagaglio culturale con un altro corso proposto dall’Università popolare. Apprezzato dai corsisti anche l’aspetto della socialità”. Sono i primi risultati di un questionario fornito agli studenti Auser, spesso pensionati ma non solo, che hanno partecipato a uno dei tanti corsi dell’Università dell’età libera di Auser Piacenza, con sede in via San Siro. I risultati emergono all’avvio del “secondo semestre” di lezioni, le cui iscrizioni sono ancora aperte (per avere informazioni o iscriversi è sempre possibile telefonare al numero 0523 – 1725250 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30).

Sono stati 20 i corsi avviati da UniAuser in questo anno accademico, a cui si è aggiunto lo sportello di “soccorso informatico”, gratuito per la cittadinanza, aperto su prenotazione il martedì e giovedì pomeriggio. “Gli iscritti si dicono intenzionati a seguire altre attività formative perché elevato è stato il livello di gradimento rilevato dai questionari finali che sono stati proposti. Abbiamo registrato – spiegano da Auser – una frequenza ottima e un limitatissimo tasso di abbandono”. Merito anche delle tante collaborazioni di Auser, con gli enti del territorio tra cui Comune di Piacenza, Tice psicologia per l’infanzia, Liceo Cassinari, Gruppo Astrofili Piacenza APS. Un percorso scelto da circa 250 corsisti, per la maggior parte donne. Con un aumento, rispetto all’anno precedente, del 20% degli iscritti.

“Tanti corsi sono stati confermati e altri di nuovi ne sono arrivati per la prossima fase formativa, il consiglio – prosegue Uniauser Piacenza – è quello di affrettarsi per iscriversi ai nuovi corsi.