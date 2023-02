Deve scontare due anni di reclusione per furto: arrestato dai carabinieri

Un uomo di 53 anni, che doveva espiare una pena definitiva per furto in abitazione, furto con strappo in concorso, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, reati commessi a Piacenza e Rivergaro nel giugno del 2008, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri.

Questa mattina, 1 febbraio, i carabinieri del reparto operativo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, dopo averlo rintracciato, hanno arrestato l’uomo a Piacenza poco prima che rientrasse nella propria abitazione. “L’arrestato, dopo le formalità di rito – spiegano i carabinieri – è stato portato al carcere delle “Novate” dove sconterà la sua pena”.