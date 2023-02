La “banda delle monetine” torna nei parcheggi. Nel mirino soprattutto donne

Già un gruppo criminale con lo stesso modus operandi era finito agli arresti a novembre. Ma ora un’altra banda è tornata. L’aggancio è questo: uscita dal supermercato una persona sale in auto ma qualcuno, in questi casi “uno straniero, con la mascherina sul viso e ben vestito”, le picchietta contro il vetro indicandole il retro dell’auto. Il malcapitato scende dalla vettura per controllare cosa sia successo e vede alcuni soldi accanto alla gomma posteriore. Si china per raccoglierli e capire se siano suoi e intanto un altro – il palo – ne approfitta per allungare la mano e portarsi via la borsa lasciata sul sedile. Per questo, per prendere la borsa, generalmente le vittime sono donne. Diversi gli episodi denunciati alle forze dell’ordine negli ultimi giorni. “Vorrei dire a tutti di stare attenti”, racconta una delle vittime.

Le interviste di Elisa Malacalza in edicola e sull’applicazione di Libertà