Accusato di aver accoltellato al volto un passante nel 2021. A processo un 55enne

A processo il senzatetto che aveva inferto una coltellata al volto di un passante. L’uomo è accusato di aver deturpato il viso della vittima, lasciandogli una cicatrice permanente e rischia una pena molto severa.

Il processo è iniziato ieri pomeriggio. L’imputato, un cittadino italiano di 55 anni, ieri non era in aula. Per i fatti – risalenti al 23 dicembre 2021 – di cui è accusato, ha già scontato dieci mesi di carcere preventivo. Ieri hanno deposto un agente delle volanti di polizia e due baristi. Il processo è stato rinviato al prossimo mese di luglio per consentire l’ascolto di altri testimoni.