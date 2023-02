Con la diabetologia e geriatria nasce la prima “Casa della comunità” di Piacenza

Taglio del nastro ufficiale per i reparti di diabetologia e geriatria, i quali hanno trovato sede ormai da qualche mese negli spazi della Casa della Salute di Piazzale Milano a Piacenza, che sta diventando “Casa della comunità”. Lo spostamento si inquadra in un percorso di sviluppo dell’ambito territoriale.

Per quanto riguarda la diabetologia, sono 8.200 i pazienti seguiti su tutto il territorio provinciale: di questi, 5mila fanno riferimento alla struttura cittadina. A Piazzale Milano ha trovato casa anche la geriatria territoriale e il consultorio per il deterioramento cognitivo. La compresenza della specialistica ambulatoriale soddisfa l’esigenza di cura a 360 gradi della persona. Al reparto afferisce anche il Centro provinciale di ascolto di demenze, che due volte la settimana garantisce un punto di ascolto telefonico con uno psicologo.

All’inaugurazione di oggi erano presenti il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Paola Bardasi, l’assessore regionale alla salute Raffaele Donini e diversi rappresentanti delle istituzioni locali.

Bardasi ha spiegato: “Siamo pronti per progettare e realizzare, insieme a comune e associazioni, il progetto di ricerca svolto con il Politecnico di Milano per costruire una “Casa della comunità” in ambito cittadino. E’ il primo esempio in Italia.

L’assessore regionale Donini aggiunge: “La nostra ambizione è quella di portare i servizi sempre più vicini al cittadino. Per configurare le “Case comunità” è fondamentale l’apporto delle associazioni”.